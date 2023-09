Au Luxembourg: «L'équité fiscale entre mariés et célibataires n'a pas pu être réalisée»

Bilan «vraiment positif»

«La situation pour les familles monoparentales a déjà été améliorée avec le budget de cette année», se défend la ministre. Le plafond du Crédit d'impôt monoparental (CIM) est ainsi passé de 1 500 à 2 505 euros. «L'individualisation de l'impôt, qui était inscrite dans l'accord de coalition, n'a pu être réalisée à cause des crises du Covid et de la guerre en Ukraine», poursuit-elle.

Elle se traduirait par la mise en place d'un barème unique, avec l'abolition du traitement fiscal réservé aux couples mariés et s’appuyant sur un système de «séparation» entre époux. Cela permettrait d'adapter le système fiscal à une société où les familles monoparentales, pacsées, recomposées ou les couples de même sexe constituent presque la norme.

Au cours de sa présentation, Yuriko Backes a rappelé que son défi était surtout de «bien gérer les crises». «Pendant ces 600 jours, on a réussi à soutenir les ménages face à la hausse des prix de l'énergie et à l'inflation, grâce à une panoplie de mesures (crédit énergie, crédit de conjoncture, etc.), soutient la ministre. Les entreprises qui ont beaucoup souffert des prix de l'énergie ont aussi été soutenues». Au final, elle retient un bilan «vraiment positif».