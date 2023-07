Erdogan d’accord pour soutenir l’adhésion de la Suède à l’Otan

Le président turc Recep Tayyip Erdogan et le premier ministre suédois Ulf Kristersson se serrent la main à côté du secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg avant leur rencontre, à la veille d’un sommet de l’OTAN, à Vilnius.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a donné son accord pour soutenir l’adhésion de la Suède à l’Otan, qu’il bloquait depuis plus d’un an, a annoncé lundi le secrétaire général de l’Alliance, Jens Stoltenberg, saluant «une journée historique».

«Je suis heureux d’annoncer que le président Erdogan a accepté de transmettre le protocole d’adhésion de la Suède» au Parlement turc «dès que possible et de travailler avec l’assemblée pour garantir une ratification», a déclaré le responsable à l’issue d’une rencontre avec le dirigeant turc et le Premier ministre suédois Ulf Kristersson, à la veille d’un sommet de l’Otan à Vilnius.