La monnaie de sa pièce : Erdogan fait poireauter Poutine, une petite vengeance

Le dirigeant russe s'est montré très peu à l'aise, ne sachant que faire. Une petite vengeance pour Erdogan qui avait vécu comme une humiliation d'avoir attendu deux longues minutes, Vladimir Poutine, lors d'un sommet à Moscou, en mars 2020. Une façon aussi de dire qu'il n'est plus aujourd'hui en position de force mais de plus en plus isolé.