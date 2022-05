Élargissement de l’OTAN : Erdogan menace de bloquer l’adhésion de la Finlande et de la Suède

Le président turc a exprimé vendredi son hostilité à l'adhésion des deux pays nordiques à l’OTAN. Au risque de bloquer l'ensemble du processus qui requiert l'unanimité des membres de l'Alliance atlantique.

Washington «travaille à clarifier la position de la Turquie» après que le président Recep Tayyip Erdogan a menacé de bloquer l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’OTAN, a dit la porte-parole de la Maison-Blanche Jen Psaki vendredi. Une adhésion future de ces deux pays a reçu «un large soutien» d’autres membres de l’Alliance atlantique, a-t-elle souligné. La Finlande et la Suède ne peuvent être admises qu’après un vote à l’unanimité des membres existants.

L’annonce du président turc a jeté un froid sur ce processus appuyé jusqu’ici par la plupart des membres de l’OTAN, dont les États-Unis, et par le secrétaire général de l’Alliance, Jens Stoltenberg, qui s’est dit prêt à accueillir les deux pays nordiques «à bras ouverts». Les États-Unis cherchent «à mieux comprendre la position de la Turquie», a précisé le porte-parole du Pentagone, John Kirby, affirmant que le pays était «un allié précieux de l’OTAN» et que cela n’avait «pas changé».

La Turquie «a été impliquée et efficace pour tenter d’établir un dialogue entre la Russie et l’Ukraine, et elle a apporté une assistance à l’Ukraine», a-t-il ajouté. «Donc rien ne change quant à sa position dans l’alliance de l’OTAN». Le président turc a dit ne pas vouloir voir «se répéter la même erreur que celle commise au moment de l’adhésion de la Grèce», un voisin avec lequel la Turquie entretient historiquement des relations compliquées. Il a aussi accusé les deux pays nordiques de servir d’«auberge aux terroristes du PKK», le Parti des travailleurs du Kurdistan, considéré comme une organisation terroriste par Ankara, mais aussi par l'Union européenne et les États-Unis.