OTAN : Erdogan menace de nouveau de bloquer l’adhésion de la Suède et de la Finlande

La Turquie ne ratifiera pas la demande d’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN «tant que les promesses» faites par les deux pays ne seront pas «tenues», a déclaré, samedi, le président turc, Recep Tayyip Erdogan. «Nous maintiendrons notre position de principe! Nous suivons méticuleusement si les promesses faites par la Suède et la Finlande seront tenues ou non et, bien sûr, la décision finale reviendra à notre grande assemblée.»