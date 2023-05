Erdogan réélu et félicité par les dirigeants du monde entier

De Vladimir Poutine à Joe Biden en passant par Volodymyr Zelensky ou Emmanuel Macron, plusieurs chefs d’État ont adressé leurs félicitations à Recep Tayyip Erdogan pour sa victoire dimanche à la présidentielle turque et son nouveau mandat de cinq ans à la tête du pays.

Vladimir Poutine, qui a récemment collaboré étroitement avec son homologue turc, a estimé que la victoire de Recep Tayyip Erdogan était «le résultat logique de (son) travail dévoué» à la tête du pays et une «preuve évidente» du soutien de la population à sa politique.

Le président russe Vladimir Poutine a notamment évoqué les «efforts» déployés, selon lui, par Recep Tayyip Erdogan «pour renforcer la souveraineté de l’État et mener une politique étrangère indépendante». Membre de l’Otan, la Turquie possède une influence dans des zones stratégiques cruciales pour Moscou, telles que la Syrie, et a joué un rôle de médiateur dans le conflit ukrainien.

«Immenses défis»

«J’ai hâte de continuer à travailler ensemble en tant qu’alliés au sein de l’Otan sur des questions bilatérales et des défis mondiaux», a tweeté plus sobrement le président américain Joe Biden. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a lui aussi exprimé sa «hâte de continuer à travailler avec le gouvernement choisi par le peuple turc».

Zelensky espère «renforcer» les liens

En adressant ses félicitations, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit espérer un «renforcement» des liens entre Kiev et Ankara, notamment pour assurer «la sécurité» en Europe. «Nous espérons un renforcement supplémentaire du partenariat stratégique pour le bien de nos deux pays ainsi que le renforcement de notre coopération pour la sécurité et la stabilité de l’Europe», a-t-il déclaré sur Twitter.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a lui dit espérer que la réélection de Recep Tayyip Erdogan donnera «un nouvel élan» aux relations entre les deux pays pour «faire avancer leur agenda commun». Sur Twitter, le dirigeant a qualifié les deux pays «de partenaires étroits et d’alliés» et rappelé que «leurs populations et leurs économies étaient profondément entremêlées».