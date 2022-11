Guerre en Ukraine : Erdogan vante sa relation de «confiance et respect» avec Poutine

Le président turc a expliqué jeudi qu'il avait pu convaincre son homologue russe Vladimir Poutine de revenir dans l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes grâce à «la confiance et la solidarité» instaurées entre eux.

«Nous n'aurions pas pu faire ce pas, s'il n'y avait pas eu de confiance entre nous», a affirmé Recep Tayyip Erdogan, le chef de l'Etat turc en réponse à un journaliste qui lui demandait comment il avait pu convaincre M. Poutine de reprendre sa participation à l'accord, indispensable pour poursuivre les exportations agricoles d'Ukraine. «La confiance et la respect entre nous nous encouragent à faire ce genre de pas. Ca a marché comme ça jusqu'à présent. La solidarité entre nous, dans des domaines comme l'énergie nucléaire, (...) les initiatives dans l'industrie de défense, nourrissent le respect entre nous», a-t-il fait valoir.

La Turquie fournit des drones de combat à l'Ukraine, mais elle a aussi acquis un système de défense anti-missiles russe S-400 et une centrale nucléaire en cours de construction dans le sud du pays. Ankara a commencé mardi à payer le gaz russe en roubles, selon le ministre de l'Energie, conformément à un accord passé l'été dernier qui porte sur un quart environ des livraisons. Membre de l'Otan, la Turquie ne s'est pas associée aux sanctions contre la Russie, tout en affirmant son soutien à l'Ukraine et tente de maintenir une position de médiateur entre Kiev et Moscou.