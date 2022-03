Propos polémiques – Eric Zemmour attaqué par la Licra

Propos polémiques : Éric Zemmour attaqué par la Licra

Sa lettre d’excuses n’aura pas suffi. Éric Zemmour est attaqué en justice par la Licra à la suite des propos qu’il avait tenus chez Thierry Ardisson.

«Les Français issus de l'immigration sont plus contrôlés que les autres parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes... C'est un fait.» Ces propos qu’Éric Zemmour avait déclarés le 6 mars dernier sur Canal Plus, dans l’émission de Thierry Ardisson, ne cessent de faire polémique.