France : Eric Zemmour viré de la piscine du Ritz, après avoir insulté une nageuse

Habitué des lieux, l’ancien candidat à la présidentielle va devoir aller nager ailleurs. En raison de son comportement «excessif», son abonnement n’a pas été renouvelé.

Rien ne va plus pour Eric Zemmour. Largement distancé lors de l’élection présidentielle puis humilié aux législatives, le leader de Reconquête! a connu une nouvelle contrariété. Selon Le Canard Enchaîné, l’ex-polémiste a fait des siennes à la piscine du Ritz, à Paris, où il a l’habitude d’aller nager tôt le matin, depuis l’été 2020. Une violente altercation entre l’ancien chroniqueur et une autre cliente serait survenue il y a quelques semaines, reprend La Dépêche .

En effet, Zemmour aurait «engueulé grossièrement» une Américaine qui nageait au même endroit que lui. La directrice du spa, qui a assisté à la scène, aurait adressé un avertissement à son client. Cette remise à l’ordre n’a visiblement pas suffi à calmer le politicien d’extrême droite. Des clients «exaspérés par le comportement de Zemmour et ses plaisanteries de garçon de bain» l’auraient en effet dénoncé. En raison de son comportement «excessif», la direction des lieux a finalement décidé de ne pas renouveler l’abonnement du sexagénaire, qui prend fin en juillet prochain.

Contacté, l’intéressé nie les faits et évoque un «bobard». Pour la petite histoire, le prix d’un abonnement annuel à la piscine du Ritz peut atteindre 7 000 euros. Et il vaut mieux penser à se restaurer avant de s’y rendre: un croque-monsieur coûte 50 euros, et il faut en débourser 110 pour un sandwich au homard. Pendant la campagne présidentielle, Zemmour avait raconté à Paris Match qu’il nageait dans un «bassin municipal».