Football : Erik ten Hag plait beaucoup à Manchester United

L’actuel entraîneur de l’Ajax apparaît comme le grand favori pour devenir le prochain coach de ManU, ce qui pourrait mettre fin aux espoirs du technicien du Paris SG, Mauricio Pochettino.

Le Daily Mail annonce que United a discuté avec l'Ajax - dont le directeur général est l'ancien gardien de but mancunien Edwin van der Sar - à la fin de la semaine dernière des conditions de départ de Ten Hag, 52 ans, dont le contrat se termine à la fin de la saison prochaine.

Selon le journal The Independent, Ten Hag a déjà rencontré les dirigeants de Manchester pour discuter de son transfert et aurait dit à son directeur du football, John Murtough, et au directeur technique, Darren Fletcher, qu'il envisageait un «projet de cinq ans».