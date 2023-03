Erling Haaland, c'est un but par match depuis quatre ans

Les superlatifs manquent pour qualifier les statistiques démentielles du prodige norvégien. Depuis qu'il s'est révélé au grand public, peu après sa signature au RB Salzburg, à l'hiver 2019, Erling Haaland a inscrit 154 buts en 152 matches de club, toutes compétitions confondues. Un ratio d'1,01 but par match, depuis tout juste quatre ans. À cela il faut ajouter 35 passes décisives, faisant du natif de Leeds un joueur impliqué sur 189 buts en 152 matches de club, au cours des quatres dernières années. C'est phénoménal.

Devant Kylian Mbappé

Arrivé du club norvégien de Molde, au Red Bull Salzburg en janvier 2019, il a quitté l'Autriche douze mois plus tard, avec 29 buts en 27 matches, dont un triplé retentissant pour son tout premier match de Champions League face à Genk. Il a ensuite été transféré au Borussia Dortmund, où il a également claqué un triplé en 23 minutes lors de son premier match de Bundesliga, en janvier 2020 face à Augsburg. Il a quitté la Ruhr l'été dernier, avec le bilan de 86 buts en 89 matches.

Cette saison, Erling Haaland affole encore les compteurs avec 39 buts en 36 matches avec Manchester City, un record dans l'histoire du club du nord de l'Angleterre. 28 d'entre eux ont été inscrits en Premier League, alors que le record de la compétition est détenu par Mohamed Salah, avec 32 buts. Dix autres buts ont été plantés en Champions League, où le joueur âgé de 22 ans et 236 jours est devenu le plus jeune à passer la barre des 30 réalisations, effaçant des tablettes un certain Kylian Mbappé. Attention à ne pas banaliser l'exceptionnel…