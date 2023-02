Concert au Luxembourg: Eros Ramazzotti à la Rockhal, une histoire d’amours

Les années passent et certaines choses sont immuables. Eros Ramazzotti est venu régaler, lundi soir, ses fans au Luxembourg avec toujours la même recette teintée de romantisme. Les mêmes ingrédients, cette «italianité» revendiquée, sans tricher. Une note, une seule note, et la salle se met à chanter. 6 000 fans, certains en famille avec les enfants, pour reprendre «Quanto amore sei», «Magia», «Una storia importante»… ça vous pose un artiste que certains pouvaient juger plus discret ces dernières années.