Voyage: Escapade de rêve au cœur du Malte historique

La Méditerranée, ses eaux turquoise, ses criques paradisiaques et sa cuisine savoureuse. Autant d'atouts que possède Malte en plus de la vie festive et d'une histoire d'une richesse unique. Tout au sud de l'Europe, l'archipel qui a été à la merci des conquêtes de toutes les grandes puissances pendant 2 000 offre un patrimoine historique unique.

En face de la capitale La Valette, les Trois Cités et en particulier celle de Senglea traduisent cette identité maltaise. Entièrement fortifiée, la cité la plus conservée sur le plan architectural offre un voyage pittoresque dans le temps, et désormais un lieu de villégiature luxueux avec le Cugó Gran Macina Grand Harbour. Récemment rénové, cet hôtel cinq étoiles tranche avec l'identité festive des établissements de St. Julians et Paceville, proposant une expérience unique sur l'île principale.

Aménagé dans un ancien fort, l'hôtel propose 21 suites de 40 à 130 m². Épuré en termes de design, l'établissement situé au niveau du grand port constitue un pied à terre idéal pour les visites culturelles de La Valette et des Trois Cités, mais aussi pour profiter des attractions du sud de l'île, les piscines naturelles de St. Peters en passant par les fameuses grottes bleues (8 euros seulement la balade en bateau!).

Pour ceux qui souhaitent profiter du calme et de la finesse de l'hôtel, le Cugó Gran Macina Grand Harbour ne manque pas d'atouts: une rencontre merveilleuse entre architecture du XVIe siècle et éléments modernes, un petit déjeuner à la carte, un salon climatisé en face de la réception, mais surtout une piscine rooftop avec vue imprenable sur Birgu et ses monuments historiques. Un petit paradis loin de l'agitation de Paceville et St. Julians.