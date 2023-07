Escapade vosgienne en petite reine

Pour nos compères, l’essentiel n’est ni la vitesse ni la destination… Loïc Munaro

Lieu de villégiature hivernal prisé, les Vosges sont aussi une destination estivale de choix pour les vrais amateurs de vélo version route, gravel ou VTT. C’est d’ailleurs une évidence pour les coureurs du Tour de France, qui ne manqueront pas de se délecter le 22 juillet prochain d’une étape vosgienne des plus corsées et sans doute aussi des plus décisives.

Mais, point besoin de détenir une licence UCI (NDLR: la Fédération internationale de cyclisme) pour aller s’y aventurer. C’est le cas de ce groupe de quinquas luxembourgo-frontaliers rencontré sur place à la sortie de son chalet à Gérardmer, dans les Hautes-Vosges, et qui évoque son parcours fétiche, sorte de passage obligé, avant de s’attaquer à d’autres difficultés plus ou moins éloignées de son pied-à-terre.

Pas d'arrêt baignade

Cadres de vélo en carbone dernier cri, gourdes remplies à ras bord (NDLR: de l’eau nous dit-on, sans avoir pu le vérifier) et barres de céréales plein les poches, le peloton s’élance sur un faux plat «qui fait bien tourner les jambes», direction Xonrupt-Longemer et son lac prisé. Point d’arrêt baignade malgré les 28 °C ambiants, la balade se poursuit à travers Le Collet, Plainfaing - petites localités offrant quelques possibilités de ravitaillement et d’arrêt pipi - avant d’attaquer le col du Bonhomme, une «belle bosse» d’une douzaine de kilomètres plutôt large, mais passage obligé de maints véhicules motorisés...

Le dénivelé ayant un effet inégal sur chacun des cyclistes, l’arrivée au sommet s’étale sur une bonne dizaine de minutes et permet à chacun de retrouver son souffle, avant d’attaquer le col du Calvaire, dont le patronyme effrayant n’est que partiellement justifié eu égard à son faible kilométrage et à son niveau de difficulté.

72 km au compteur

L’épreuve surmontée, Jean-Marie, le «dos argenté » du groupe, autorise l’arrêt «bibine» à l’Auberge des crêtes, toute proche, avant d’attaquer la longue et sublime route des Crêtes qui mène au sommet du col de la Schlucht, où toute fringale là encore sera facilement soulagée.

La descente vers Xonrupt-Longemer et Gérardmer n’est alors plus qu’une formalité agrémentée de vues magnifiques sur la vallée et, cerise sur le gâteau: le compteur affiche 72 km et plusieurs centaines de kilocalories évacuées. De quoi aller se sustenter sans complexe dans l’un des nombreux restaurants de la cité, la plupart situés entre le lac de Gérardmer et le centre-ville.

L'équipement • Le casque, bien que non encore obligatoire, est indispensable quelle que soit la pratique! • Les lunettes de soleil protègent des UV, de l’éblouissement et des moustiques dans les yeux, notamment en mode descente rapide. • La trousse à outils doit impérativement contenir un tournevis cruciforme, un tournevis plat et une série de clés Allen de 4, 5 et 6 mm pour intervenir sur les différents éléments du vélo. On n’oubliera pas non plus deux démonte-pneus, des rustines, un grattoir, de la colle, une chambre à air ainsi qu’une pompe à air.

Le vélo électrique, l'ultime option

En VAE, quasiment tous les parcours sont abordables.

Le massif vosgien, autour de Gérardmer, regorge de routes, chemins et sentiers cyclables offrant des vues à couper le souffle sur la vallée et les lacs environnants, mais pour s’en mettre plein les yeux lorsqu’on manque d’entraînement, le recours au vélo à assistance électrique (VAE) constitue une excellente option.

L’éventail de l’offre en VAE est vaste, mais eu égard à la topographie vosgienne, mieux vaut éviter les entrées de gamme et miser sur des produits de marque (Moustache, la marque locale, Cannondale, Specialized, Trek, Giant...) pour s’assurer des sorties sans accroc... sachant qu’un vélo électrique en panne est deux fois plus lourd qu’un vélo normal, ce qui est loin d’être une sinécure en bas d’une bosse.

Les paliers d’assistance offerts par le VAE permettent à tout un chacun - même sans préparation - d’envisager tous les profils de route en se rappelant toutefois qu’il est indispensable de tourner les jambes pour avancer, ce qui est tout bénéfice pour la santé.

Côté tarif, difficile d’envisager du matériel de qualité à moins de 1 500 euros, mais la location, sur place, est aisée et souvent très abordable, notamment via les locations longue durée. O2 sports, à Xonrupt-Longemer, est un des vélocistes offrant ce genre de prestations.

Voies verte et bleue

Le canal des Vosgesest splendide.

À 27 km à l’ouest de Gérardmer se niche la Voie verte des Hautes-Vosges. Elle est constituée de «deux pistes multi-activités goudronnées et sécurisées» qui partent de Remiremont et se séparent à la bifurcation de Dommartin-lès-Remiremont (à 3 km). La première suit la vallée de la Moselle jusqu’à Bussang (30 km depuis l’embranchement) et l’autre, assurément la plus pittoresque, suit la vallée de la Moselotte (21 km depuis l’embranchement).

La route est de bonne qualité et les paysages en vallée vosgienne, au pied des monts boisés, valent largement le coup de pédale. À noter qu’elles servent de pistes de ski de fond en hiver. De plus, peu de rouleurs le savent, mais il existe entre Luxembourg et Lyon un itinéraire cyclotouriste de 700 km aménagés qui répond au doux nom de Voie bleue V50. Le parcours serpente tranquillement le long de la Moselle avant de poursuivre au bord du canal des Vosges sur 73 km, du nord au sud du département, et de longer la Saône jusqu’à la cité des Gones.

Labaroche, du côté de l’Alsace

Bien que les possibilités d’hébergement soient nombreuses à Gérardmer, il arrive qu’elles soient soudainement saturées lors d’un gros événement comme le Tour de France (le 22 juillet prochain) ou le Festival international du film fantastique (le 24 janvier 2024). Pousser vers l’est pour découvrir les Vosges alsaciennes et leurs remarquables vignobles s’avère alors une excellente idée.

Les points de chute y sont nombreux, mais la petite ville de Labaroche possède incontestablement un petit supplément d’âme grâce à l’excellente table proposée par l’hôtel-restaurant «Au Tilleul». Si l’hébergement y est classique, le talent est de mise en cuisine et l’excellente carte des menus saura satisfaire le subtil gourmet comme le cycliste affamé par l’ascension des nombreux cols alentour.

Ode à la hauteur

C’est de Belfort que partira, le 22 juillet prochain, l’étape vosgienne du Tour de France. Elle se courra sur 133 km avec une arrivée au Markstein, qui sera précédée de six ascensions, dont les deux dernières sont loin d’être des formalités: le Ballon d’Alsace (11,5 km à 5,3 %), le col de la Croix des Moinats, le col de Grosse Pierre, le col de la Schlucht, le Petit Ballon (9,3 km à 8,1 %) et le Platzerwasel (7,1 km à 8,4 %). Les coureurs pourront ainsi se prévaloir de 3 500 m de dénivelé positif, de quoi faire le tri!

Le lac de Gérardmer, absolument incontournable

Le plus grand lac naturel des Vosges permet maints loisirs.

Avec ses 115 hectares de surface, le lac de Gérardmer est le plus grand lac naturel des Vosges. Perché à 660 mètres d’altitude, il est d’origine glaciaire, mais que les plus frileux se rassurent, la température de l’eau peut allègrement y atteindre, voire dépasser les 25 °C, soit des conditions de baignade quasi niçoises!