Esch-Belval doit accélérer

À six mois de la présidence française de l'Union européenne (UE), François Fillon a annoncé «une présidence en coopération étroite avec tous les États». Mais des disputes s'annoncent déjà: la France et le Luxembourg s'opposent sur la place que doivent avoir les chefs d'État et de gouvernement dans le contrôle économique de l'Union.