Journée du droit des femmes – Des rues d'Esch rebaptisées au féminin

Au Luxembourg, seulement 1,5 % des rues affichent un nom féminin. Esch-sur-Alzette fait mieux avec 6 % et, pour enfoncer le clou, la ville a décidé de nommer provisoirement et temporairement, durant tout le mois de mars, une quarantaine de panneaux de rues avec des noms de femmes.

«Et nous sommes fiers d'être la commune qui change le plus de noms de rues sur notre territoire, reprend-il. Notre objectif? Soutenir les femmes, leur donner la possibilité d'avancer et changer les mentalités. Sans les femmes, notre société ne fonctionnerait pas aussi bien. On sent que les mentalités évoluent. Mon coup de cœur? La rue Niki de Saint Phalle, une artiste au passé difficile qui a permis aux femmes de s'exprimer et de se battre face à l'adversité. Il faut montrer les inégalités pour continuer à les dénoncer».