Esch efface Dudelange et rejoint Steinsel en finale

Leur défense, valeur sûre pendant toute la saison régulière, a pourtant été portée disparue, mais ça n'a duré que le temps du début de match (17-29, 11e). Esch a ensuite grandement resserré les boulons, n'encaissant que 17 points en seconde mi-temps. «La pause a servi d'interrupteur pour dire: "Eh! on va monter d'un cran en défense", insiste l'entraîneur eschois Franck Mériguet. Le match se joue là. Le basket, c'est très simple quand on défend comme ça».

La finale débute samedi

Imperméables sous leur panier, les cadres eschois ont pu se libérer en attaque avec une réussite totale. Les partenaires de Thomas Grün (13 points) ont notamment passé un 26-6 au T71, à cheval sur deux périodes, pour prendre les commandes et ne plus les lâcher. "Dans le troisième quart, on n'a pas bien joué, lâche le capitaine dudelangeois Kevin Moura. Après, on se retrouve à -10, -15, et là c'est dur contre Esch".