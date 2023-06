Elections communales: Le LSAP finit devant le CSV à Esch pour 36 voix, Mischo est le mieux élu

Le dépouillement avance, à Esch-sur-Alzette, où il atteint 89%. Et une seule certitude existe: le scrutin va être serré jusqu'au bout de la nuit. En effet, le LSAP (29,5%) et le CSV (29,48%) sont toujours au coude à coude et obtiendraient six élus chacun. Le bourgmestre sortant Georges Mischo (4 092 voix) devance toutefois plus nettement la tête de liste LSAP Steve Faltz (3 670).