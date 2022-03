Coupe du Luxembourg : Esch rejoint Käerjeng en finale

Pour la cinquième fois, Käerjeng et Esch, se retrouveront samedi en finale de la Coupe de Luxembourg à La Coque.

Un grand classique qui a jusque-là sourit trois fois à Esch (2002, 2011, 2012) et une seule fois à Käerjeng (2008). Impressionnante mercredi en demi-finales face à Dudelange (36-23), la formation bascharageoise n'a plus gagné le moindre titre depuis cette date. Mais particulièrement solide défensivement et efficace offensivement, elle semble armée cette année, pour mettre fin à sa disette.