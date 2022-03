Basket luxembourgeois – Esch soulève sa première Coupe de Luxembourg

Dans une ambiance rarement vue au bord d’un terrain de sport au Luxembourg depuis le début de la crise sanitaire il y a deux ans, Esch a pris le meilleur départ. Portés un Clancy Rugg à 19 points et 10 rebonds dès la fin de la première mi-temps, les hommes de Franck Mériguet se sont montrés adroits en convertissant 60% de leurs tentatives à deux et à trois points lors des deux premiers quarts temps. Avec seulement 30% de tirs réussis, Larochette a couru après le score et a regagné les vestiaires avec un retard de 13 points (33-46).

«On a été plus agressifs»

Devant d'une dizaine d’unités tout au long de la rencontre, Esch a même pris 20 points d’avance à cinq minutes de la fin sur un tir à trois points de Steven Green qui a fait exulter la Coque (55-75). « Mes premières pensées vont aux joueurs, aux dirigeants et aux supporters, je suis tellement content pour eux, a salué, ému, Franck Mériguet. On savait que ça allait être un match agressif. Mais on l’a été plus qu’eux».