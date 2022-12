Evénement au Luxembourg: Esch-sur-Alzette a attiré près de 119 000 visiteurs lors d'Esch22

Les têtes de gondole auront été les cinq Nuits de la Culture qui ont attiré à elles seules près de 60 000 visiteurs. 2059 grands rêveurs (bénévoles du cru) ont contribué à les faire advenir. Une très grande Nuit de la Culture est d'ores et déjà prévue au printemps et à l'été 2024. 2023 verra quand même une plus petite Nuit de la Culture et en septembre 2023, on ressortira les marionnettes géantes montées sur camion qui avaient servi au spectacle Barbara.