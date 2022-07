Pride Week: Esch-sur-Alzette en a vu de toutes les couleurs

Les différents concerts et performances programmés hier après-midi ont attiré une foule un peu moins compacte. Soleil, ambiance festive, musique parfois déjantée, couleurs de l’arc-en-ciel, amour et liberté ont inondé la place de l’Hôtel de ville, pour le plus grand ravissement de la communauté LGBTQI+. Mais pas que. Présent sur les lieux, André, 21 ans de Esch, avouait : «cela ne me gêne pas du tout. Il faut accepter tous les choix personnels. Toute liberté avec responsabilité est à honorer.» Venu avec Rute, 46 ans, et Carlos, 49 ans, André insistait sur «le respect» et que le problème «vient parfois des générations plus anciennes qui n’ont pas reçu cette éducation». Tout en concluant que «l’on doit aussi accepter que d’autres n’acceptent pas».