Esch-sur-Alzette, la «ville des 15 minutes»

Du côté du LSAP, Steve Faltz abonde dans le même sens. «J'opterais pour des bus de gabarits plus petits, pour des connexions plus rapides au cœur d'Esch». Pour Georges Mischo, la clé de la mobilité dans la Métropole du Sud réside dans «la création de corridors de bus à haut niveau de service, en plus de deux nouvelles gares ferroviaires à Esch-Brill (Terres Rouges) et à Metzeschmelz, ainsi qu'un nouvel itinéraire cyclable entre Lallange et Schifflange et une piste le long du boulevard Grande-Duchesse Charlotte».