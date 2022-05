Au Luxembourg: Esch-sur-Alzette veut un jumelage avec Stryi, en Ukraine

Vendredi 13 mai, une délégation ukrainienne était en déplacement à Esch-sur-Alzette, portée notamment par le vice-président du Conseil régional de Lviv, Yuriy Holod, et le maire de Stryi, Oleh Kanivets. L'occasion pour la ville luxembourgeoise et son bourgmestre, Georges Mischo, de rappeler sa «solidarité unanime» envers le peuple ukrainien. Les responsables de Lviv, eux, ont pu évoquer la situation actuelle dans leur pays et le besoin «croissant» de refuges pour les populations.

Stryi, 60 000 habitants à l'ouest de l'Ukraine

La commune du sud du Grand-Duché est également jumelée avec Coimbra (Portugal), Cologne et Offenbach (Allemagne), Liège (Belgique), Lille et Puteaux (France), Mödling (Autriche), Rotterdam (Pays-Bas), Zemun (Serbie), Turin et Velletri (Italie). «Le jumelage de villes est une initiative qui date de la période de l’après-guerre et qui vise à créer des liens d’amitié et de solidarité à travers l’Europe, ceci dans le but stratégique de maintenir la paix et de favoriser la construction européenne», explique la ville.