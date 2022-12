Culture au Luxembourg : Esch2022 a éteint les lampions

Rembobiner («rewind») les sons et les couleurs d’Esch2022, jouer («play») des spectacles exceptionnels, participer à des sessions d’échange et transmettre («forward») l’héritage d’Esch2022 à ceux qui façonnent l’avenir de la région: tel était le propos de la cérémonie de clôture d'Esch2022, Capitale européenne de la Culture, jeudi soir, à la Rockhal et à L’Arche (Villerupt, France).