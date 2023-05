Esch2022 aura drainé un demi-million de visiteurs

Esch2022 n’a pas à rougir face à 2007, lorsque Luxembourg était Capitale européenne de la culture et face aux autres villes à l’étranger qui ont porté ce titre. C’est en substance ce que Djuna Bernard, députée verte et présidente de la commission de la Culture, retient du bilan présenté par l’équipe de Nancy Braun, lundi, à la Chambre. Selon le comptage final, les 18 communes luxembourgeoises et françaises participantes ont attiré un total de «512 000 visiteurs» lors des actions estampillées Esch2022.