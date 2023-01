Capitale européenne de la culture: Esch2022 s’alignera-t-elle sur Luxembourg1995?

Ce lundi, à l’Arche, à Villerupt, elle passait le flambeau de la Capitale européenne de la culture aux onze communes luxembourgeoises du syndicat Pro-Sud et aux huit municipalités françaises de la Communauté de communes Pays-Haut et Val d’Alzette (CCPHVA). Esch2022, ça aura été «160 projets, 2 400 événements, une vingtaine d’espaces culturels activés, mais aussi de nouveaux réseaux de travail établis», détaille Nancy Braun.

«Trouver des sous»

Pour l’après, «la ville d’Esch capitalisera sur le nouvel Ariston ou encore sur la Nuit de la culture étendue», dit Georges Mischo, bourgmestre d’Esch-sur-Alzette. Avant de coiffer sa casquette de président de Pro-Sud: «Nous continuerons à travailler ensemble pour relancer la machine et aller plus loin en développant la culture, le tourisme, la mobilité, la communication et le développement durable dans nos régions».