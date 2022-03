Course de côte : Eschdorf, une course à part

La 22e édition de la course de côte d'Eschdorf aura, ce week-end, une dimension symbolique.

À Eschdorf, plus de 180 voitures s'affronteront lors d'une compétition qui comptera pour les championnats de Luxembourg, d'Allemagne et de Belgique de courses de côte et sera aussi une étape de la «KW-Gruppe H-Bergcup» et de la «Classic Bergcup». Quintuple vainqueur, le champion de France Lionel Régal visera un sixième titre.