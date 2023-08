Espace: Après son succès sur la Lune, l’Inde vise le Soleil

Aditya, «Soleil» en hindi, sera placé sur une orbite de halo dans un secteur de l’espace situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre, et fournira en continu des images claires du Soleil. «Ce qui procurera un plus grand avantage pour observer l’activité solaire et ses effets sur la météorologie spatiale en temps réel», a indiqué l’ISRO.