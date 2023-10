L'Inde veut envoyer un homme sur la Lune d'ici 2040

L'Inde prévoit d'envoyer un homme sur la Lune et de disposer d'une station spatiale d'ici 2040, a déclaré le Premier ministre indien Narendra Modi, donnant une accélération au programme spatial indien.

L'annonce du Premier ministre intervient alors que le pays le plus peuplé du monde se prépare à effectuer un vol d'essai clé samedi, pour sa première mission spatiale avec équipage.

«Des objectifs nouveaux et ambitieux»

S'appuyant sur «le succès» de ses initiatives spatiales, l'Inde doit «désormais viser des objectifs nouveaux et ambitieux, notamment la création de la +Station Bharatiya Antariksha+ (Station spatiale indienne) d'ici 2035 et l'envoi du premier Indien sur la Lune d'ici 2040», a déclaré M. Modi mardi dans un communiqué publié mardi soir.

Le dirigeant a demandé aux responsables de l'agence spatiale indienne de préparer «une série de missions» sur la Lune. L'Inde a été le premier pays à faire atterrir un engin près du pôle Sud lunaire, pratiquement inexploré, en août et a lancé avec succès un mois plus tard un vaisseau spatial pour observer les couches les plus externes du Soleil.