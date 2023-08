La Nasa et SpaceX envoient un équipage vers l’ISS

La Nasa et SpaceX ont envoyé samedi quatre astronautes vers la Station spatiale internationale (ISS) à bord de la capsule Dragon de SpaceX, après une première tentative annulée la veille. La capsule Dragon, emportée par une fusée Falcon 9, a décollé à 3h27 (9h27 au Luxembourg) du Centre spatial Kennedy en Floride, avec à bord l’équipe de la mission baptisée «Crew-7», devant environ 10 000 personnes.

La mission est commandée par l’Américaine Jasmin Moghbeli et inclut le Danois Andreas Mogensen, le Japonais Satoshi Furukawa et le Russe Konstantin Borissov. «Nous avons décollé», a annoncé la Nasa sur X. On a pu ensuite entendre des acclamations provenant de la salle de contrôle lorsque la capsule s’est détachée de la fusée. «Nous sommes peut-être de quatre pays différents, mais nous sommes une équipe unie avec une mission commune», a déclaré Jasmin Moghbeli après la séparation.