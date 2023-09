Au Findel: Ils vont vivre une expérience spatiale exceptionnelle

125 jeunes ont postulé à l'incroyable opportunité de participer à un vol parabolique (un vol en avion permettant de créer un état d’apesanteur) organisé depuis le Luxembourg. Ce jeudi, ils seront 35 chanceux à vivre une expérience exceptionnelle, à partir du Findel. «C’est un privilège, car une personne sur 800 000 a eu cette chance», souligne Mats Jung, 16 ans, élève de 2e au Lycée classique de Diekirch. «Ce sera comme dans une inédite montagne russe. Je mesure la chance que j’ai, mais c’est dans l’avion que je vais me rendre compte».

«Avant le concours, ce n’était pas vraiment un rêve pour moi d’aller dans l’espace», reconnaît Léonore Gibert, 14 ans, élève en 3e au Collège Sainte-Sophie, «mais en me préparant, ces derniers mois, j’ai compris que le métier d’astronaute était atteignable avec des efforts».

«Aller dans l'espace? C'est encore loin!»

Avec un processus de sélection divisé en cinq étapes: candidatures, lettre de motivation et CV, tests de logique et de compréhension, tests d’aptitude physique «assez exigeants», interview avec des responsables de l’agence spatiale en anglais, en allemand et en français, les jeunes résidents n'ont pas chômé avant d'être sélectionnés pour le vol parabolique.