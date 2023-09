Compte à rebours pour Pedro Sánchez après l’échec de la droite

«Le chemin de la division est une voie sans issue»

Semblant disposés à trouver une formule d’amnistie, malgré le malaise de certains barons et d’une partie de leur électorat, les socialistes espagnols ont martelé que l’organisation d’un référendum en Catalogne était une ligne rouge. «Il n’y a pas de chemin dans cette direction. Il n’y en a jamais eu et il n’y en a toujours pas», a insisté, vendredi, le chef des socialistes catalans, Salvador Illa, un proche de Pedro Sánchez, sur la radio Cadena Ser. «Et s’il faut aller à de nouvelles élections, nous irons, et cela sera aux citoyens de choisir. Mais le chemin de la division et de la rupture est une voie sans issue», a-t-il ajouté sur RAC1, une radio catalane.