Les deux corps retrouvés correspondent au père et au fils disparus

Un porte-parole de la Garde civile a expliqué lundi à l'AFP que ces deux corps - retrouvés, selon la presse, au sud-est de l'île de Majorque les 4 et 5 septembre - correspondaient bien au père de 53 ans et à son fils de 19 ans, portés disparus le 27 août.

Deux jeunes Argentins disparus le même jour

Ces deux Allemands naviguaient entre les îles de Minorque et de Majorque en voilier au moment de leur naufrage. Deux jeunes Argentins, partis en paddle surf admirer le lever de soleil au large de Malaga (sud), avaient également disparu le même jour alors que des vents violents et de fortes pluies s'abattaient sur le littoral méditerranéen de l'Espagne.

Le service espagnol de sauvetage en mer a annoncé lundi, dans un communiqué, avoir mis fin aux recherches pour les retrouver après avoir passé «15 heures par jour» à balayer une zone de «plus de 9 000 km2» avec des moyens maritimes et aériens.

Leur disparition avait été signalée par l'un de leurs amis et les recherches avaient débuté le 28 août. La planche des deux jeunes hommes, partis «pieds nus, en maillots de bain et sans téléphone portable», avait été retrouvée peu après, selon les sauveteurs en mer. Une semaine après ces quatre disparitions, l'Espagne a été frappée par des pluies diluviennes qui ont fait six morts dans le centre du pays.