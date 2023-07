Football – Mondial féminin: L'Espagne au rendez-vous, le Canada déçoit

Impressionnante de facilité mais finalement pas très efficaces devant le but, la Roja est la première grosse équipe à montrer pleinement son jeu et à ne pas faire de faux-pas. Contrairement à la Norvège, battue par la Nouvelle-Zélande (1-0), au Canada, champion olympique, piégé par le Nigeria (0-0), et à l'Australie, qui a obtenu une victoire poussive contre l'Irlande (1-0).