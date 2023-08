L'Espagne, première qualifiée pour les demi-finales

L'Espagne a facilement battu la Suisse (5-1) samedi à Auckland grâce à un doublé de la milieu Aitana Bonmati et se qualifie en quarts de finale du Mondial, en se rassurant après la défaite cinglante contre le Japon. Vendredi prochain en quarts (3h), l'Espagne, qui n'avait jamais dépassée le stade des huitièmes de finales lors d'une Coupe du monde, rencontrera le vainqueur du huitième de finale entre les Pays-Bas et l'Afrique du Sud, qui s'affrontent dimanche à Sydney.

Remplaçante pour le premier match contre le Costa Rica, elle a été titularisée pour le second contre la Zambie où elle a joué une mi-temps et contre le Japon. Le festival a commencé dès le début du match avec l'ouverture du score de la milieu Aitana Bonmati, très en jambes samedi, d'une frappe précise du gauche (1-0, 5e). La milieu a même inscrit un doublé, son troisième but du Mondial, après un bel enchaînement et en éliminant trois joueuses (3-1, 36e).