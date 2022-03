Philipp Lahm : «Espérons qu'ils acceptent leur défaite»

Philipp Lahm, capitaine de

l'Allemagne, met de l'huile sur le feu avant le quart de finale face à l'Argentine.

Philipp Lahm: Messi, c’est un joueur extraordinaire, mais pour contrer un tel joueur, on ne peut le faire qu’en étant soudés et en se présentant comme une équipe unie, comme on l’a fait lors de la victoire face à l’Angleterre (4-1). Mais il n’y a pas que Messi capable de faire la différence, il y a aussi Tévez et Higuaín.