Giorgia Meloni : «Espérons que l’Espagne elle aussi passe à droite!»

Dans un tweet publié jeudi, la probable future Première ministre italienne, Giorgia Meloni, victorieuse des législatives italiennes avec son parti post-fasciste Fratelli d’Italia, a remercié le dirigeant du parti d’extrême droite espagnol Vox, Santiago Abascal, pour son «amitié». M. Abascal avait été l’un des premiers, lundi, à féliciter Mme Meloni qui, selon lui, «a montré la voie vers une Europe fière et libre de nations souveraines», alors que le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albarés, socialiste, avait lâché plus tard que «les populismes finissent toujours en catastrophe».

«Oui à la famille naturelle, non au lobby LGBT! Oui à l’identité sexuelle, non à l’idéologie du genre! Oui à la culture de la vie, non à l’abîme de la mort! Oui aux valeurs universelles de la Croix, non à la violence islamiste! Oui aux frontières sûres, non à l’immigration de masse! (…) Oui à la souveraineté du peuple, non à la bureaucratie de Bruxelles!» y avait-elle notamment affirmé.