Il la prend pour une espionne et tente de la tuer

Un homme de 29 ans a plaidé coupable mercredi devant un tribunal londonien de tentative de meurtre sur une Américaine travaillant au sein d’une agence du renseignement britannique, dont lui-même avait été un employé, et qu’il prenait pour une espionne.

Évacuée à l’hôpital

Accompagnée d’un ami, elle s’était retranchée dans le centre de loisirs, mais l’accusé les avait suivis pour les attaquer encore à l’intérieur. Elle avait été évacuée vers un hôpital et son état n’avait pas été communiqué. Joshua Bowles s’en était aussi pris à un autre homme qui tentait de s’interposer.

Attaque planifiée

Joshua Bowles avait lui-même travaillé un temps au GCHQ, qui s’occupe notamment du renseignement d’origine électromagnétique et de cybersécurité, et avait fait des recherches sur la victime et d’autres ressortissants américains employés sur le site.