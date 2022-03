Espionner un mobile devient un jeu d’enfant

Un stick permet de voler les informations contenues dans un cellulaire.

Ne quittez plus votre mobile des yeux, il peut désormais être très facilement piraté. Réservé jusqu’ici aux services secrets, le CSI Stick est vendu désormais au grand public. Cet objet de la taille d’un briquet se branche sur votre téléphone portable par la prise de chargement.

Il copie instantanément toutes les informations qu’il contient: numéros composés, SMS, carnet d’adresses, e-mails, photos, vidéos et même des données effacées mais encore présentes, avertit le magazine «Sciences et Avenir».

L’épouse en quête de preuve d’adultère n’a plus qu’à connecter le stick à un ordinateur équipé du logiciel Paraben’s Device Seizure ou DS Lite pour récupérer toutes les informations disponibles sur votre mobile. Ce dispositif devrait plaire aussi aux parents qui souhaitent contrôler leurs enfants.

Aux États-Unis, ce kit d’espionnage vendu 200 dollars inquiète les entreprises et le gouvernement. Car cette technologie facilite le vol très rapide d’informations sur les portables. De plus, l’intrusion ne laisse aucune trace, fait remarquer le site CNET News. Pour l’instant, il n’est compatible qu’avec les appareils Samsung et Motorola.