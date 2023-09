Cinq possibles espions bulgares pour la Russie inculpés à Londres

Le parquet britannique a annoncé, jeudi, l'inculpation de trois hommes et deux femmes de nationalité bulgare, soupçonnés d'espionnage au profit de la Russie. Les cinq suspects, âgés de 29 à 45 ans, dont le parquet a autorisé l'inculpation, seront poursuivis pour «conspiration pour recueillir des informations destinées à être directement ou indirectement utiles à un ennemi pour un objet portant atteinte à la sécurité et les intérêts de l'Etat» entre 2020 et 2023, a annoncé le Crown Prosecution Service (CPS) dans un communiqué.