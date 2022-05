Au Luxembourg: Nouvelle hausse à la pompe, le diesel redevient le plus cher des carburants

Les prix des carburants vont évoluer à partir de samedi dans les stations du Grand-Duché. Et c’est une hausse générale et plutôt importante qui vous attend, notamment sur le sans plomb 98 qui prend plus de 6 centimes par litre. Constat assez insolite, d'ailleurs, le sans plomb 98 et le diesel vont coûter exactement le même prix.