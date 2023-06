Tournée en Europe: Essoufflé après trois chansons, Robbie Williams sera-t-il en forme au Luxexpo Open Air?

Robbie Williams a attaqué avec «Hey Wow Yeah Yeah», «Let Me Entertain You» puis «Land of 1000 Dances» dimanche dernier, au festival PinkPop à Landgraaf, aux Pays-Bas. Et alors que ses musiciens attaquaient «Monsoon», le chanteur britannique, essoufflé, a lancé «Stop stop, je suis complètement naze». Avant d'ajouter, «j'ai le Covid long, ce n'est pas [mon] putain d'âge (NDLR: 49 ans)».

Il a ensuite repris le concert et enchaîné ses plus grands tubes mais selon plusieurs médias néerlandais, il ne semblait pas très à l'aise. AD a ainsi noté que le chanteur laissait beaucoup ses choristes et le public chanter. Et selon le Telegraaf, il a beaucoup parlé entre les morceaux.