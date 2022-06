Dr Sex: «Est-ce de ma faute s'il n'a pas envie?»

Le compagnon de Valerie fréquente les tchats sexuels et a moins envie de relations intimes avec elle.

Mon compagnon fréquente depuis peu un site de tchat sexuel, sur lequel il s'entretient avec des femmes. Il utilise une photo de son pénis comme image de profil. Certes, il est enregistré sous un pseudonyme, mais toutes les autres données, telles que son poids et sa taille, lui correspondent. Il paie même pour cela.

Nous avons déjà traversé de nombreuses tempêtes dans notre relation. Nous nous sommes même séparés pendant un temps durant lequel il a eu des rapports sexuels avec d'autres femmes. Mais nous avons fini par nous remettre ensemble. Depuis, je suis devenue un peu plus jalouse, même si, jusqu'à présent, je lui faisais confiance. Nous avions retrouvé le bonheur!

Nos rapports sexuels se sont espacés. Mais il m'a affirmé que c'était parce qu'il n'avait tout simplement pas envie. Et maintenant ça! Je ne comprends pas mon compagnon! Pourquoi fait-il cela? Est-ce de ma faute si sa libido est en berne et s'il préfère tchatter avec d'autres femmes? Comment être sûre qu'il ne me trompe pas? Que dois-je faire?