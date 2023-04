Au Luxembourg: Est-ce déjà le bon moment pour monter ses pneus été?

«En règle générale, on peut passer aux pneus été vers Pâques mais dans tous les cas, c'est la météo qui décide». Interrogé par L'essentiel, Frank Maas, responsable Diagnostic center & véhicule historique à l'Automobile club Luxembourg (ACL) fait le point sur le changement de pneumatiques, alors que le printemps a officiellement débuté le 20 mars. «Les températures sont redevenues clémentes la journée mais elles restent froides, voire négatives, la nuit et le matin. De plus, la température de l'asphalte est inférieure à celle de l'air. Pour toutes ces raisons, je conseille de patienter encore une quinzaine de jours avant de monter ses pneus été et surtout de bien surveiller la météo».

S'il est possible d'opérer le changement soi-même, lorsque l'on est outillé et que l'on dispose d'un emplacement sûr et plat, le responsable à l'ACL préconise de passer par un professionnel, qui vérifiera notamment le bon sens de rotation des pneumatiques et le bon positionnement des boulons de serrage. Si vous comptez conserver vos pneus hiver en été, sachez que c'est loin d'être une bonne idée. Les gommes plus tendres, outre le risque de surchauffe, vont s'user prématurément, la distance de freinage sera plus importante, la tenue de route moins efficace dans les virages, etc.

Une profondeur de profil minimale de 1,6 millimètre

Un équilibrage des roues s'impose lorsque l'on fait monter ses pneus sur le même jeu de jantes. Dans le cas où l'on dispose de roues complètes, cette étape est alors superflue, rappelle Frank Maas, lequel évoque aussi le stockage des pneumatiques: «Privilégiez un endroit sec et tempéré, à l'abri de la lumière. Il est possible d'empiler les pneus mais il existe aussi des supports adaptés pour les stocker horizontalement».

Si les pneus marqués «M+S» (NDLR: «mud» and «snow», boue et neige) et les pneus quatre saisons sont autorisés toute l'année, il est conseillé, notamment pour les gros rouleurs, d'opter pour les pneus hiver et été selon la saison, «pour des questions d'efficacité». Enfin, selon la loi, les pneus doivent avoir une profondeur de profil minimale de 1,6 millimètre. L'expert de l'ACL précise qu'un pneu hiver n'est plus performant sur la neige en dessous de quatre millimètres et qu'en dessous de 3 mm, un pneu été doit être remplacé, car il n'évacue plus suffisamment la pluie, notamment lors d'un orage.