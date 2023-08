Bonnes manières: Est-ce déplacé de trinquer?

Faut-il trinquer en faisant s’entrechoquer les verres ou non? Là est la question!

Un dîner avec des collègues de travail: si l’occasion est certes formelle, vous n’êtes pas non plus de parfaits étrangers les uns pour les autres. Mais lorsque le vin arrive à table, vous vous demandez s’il faut trinquer avec eux ou si c’est déplacé.

Repas formel ou non?

Dans sa vidéo TikTok aux 4,4 millions de vues, William Hanson, expert britannique en étiquette et bonnes manières, fait part de son opinion à ce sujet. Selon lui, la règle veut qu’il ne faut «pas trinquer lors d’un dîner formel ou semi-formel».

Dans un cadre moins formel, en revanche, la tradition veut que les gens trinquent. «Dans ce cas, on le fait, parce que c’est malpoli de refuser de le faire. On vient alors délicatement toucher le verre de l’autre personne avec son verre», explique le pro des bonnes manières. S’il reconnaît qu’il est d’usage de trinquer, même la princesse de Galles le fait, il n’approuve pas pour autant ce geste.

Une tradition datant du Moyen Âge

Sa prise de position ne semble pas faire l’unanimité. «Et si on boit le vin au goulot? Est-ce qu’il faut trinquer avec les bouteilles ou pas?» demande un internaute avec une pointe de sarcasme. «Je ne me suis encore jamais senti aussi insulté et aussi éclairé à la fois», peut-on lire dans un autre commentaire.