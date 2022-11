Dr Sex: «Est-ce la fin de notre relation?»

En couple depuis sept ans, Emma a le sentiment que le courant ne passe plus entre elle et son compagnon.

Réponse de Dr Sex

On dit que la septième année d'une relation est celle dans laquelle les couples se séparent le plus souvent. Cette thèse n'est toutefois confirmée par aucune statistique.

Ce sont toujours les personnes impliquées dans une relation qui décident si et à quel moment cette dernière se termine et non les croyances, les circonstances déplaisantes, une aventure sexuelle ou l'amour que l'on éprouve pour quelqu'un d'autre!