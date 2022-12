Annonce surprise en Iran : Est-ce vraiment la fin des patrouilles pour surveiller les femmes?

Des puissances occidentales ont mis en doute, lundi, la portée de l'annonce surprise d'une abolition de la police des moeurs en Iran après bientôt trois mois de manifestations, «rien n'indiquant» selon Washington que la situation des femmes dans le pays allait s'améliorer. Des militants soutenant le mouvement de contestation déclenché par la mort de la jeune Kurde iranienne Mahsa Amini, le 16 septembre, après son arrestation par la police des mœurs, ne voyaient eux non plus aucun changement se profiler dans le code vestimentaire strict imposé aux femmes en Iran.

«Désobéissance civile»

«La fin des patrouilles?»

«La suppression supposée de la police des mœurs ne veut rien dire car elle était déjà sans objet, en raison du niveau massif de désobéissance civile chez les femmes», souligne Omid Memarian, analyste pour Democracy for the Arab World Now. Selon lui, le port du voile est «un des piliers de la République islamique. Abolir ces lois et ces structures signifierait un changement fondamental dans l'identité et l'existence de la République islamique».