Emploi au Luxembourg – Est-il possible d'apprendre le luxembourgeois en autodidacte?

«Les outils qui existent actuellement (Mentimeter, Padlet, Learningapps, Moodle, etc.) ne permettent juste pour le moment que de rendre les cours de luxembourgeois plus interactifs et de donner des devoirs à la maison, explique le professeur de luxembourgeois. Pour ce qui est de exercice.lu, le site a l'avantage que tous les niveaux sont directement accessibles, donc on n'a pas besoin d'atteindre un certain nombre de points pour accéder à un niveau plus élevé. Du coup on ne peut pas "progresser", ce qui peut démotiver certains».