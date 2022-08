Estimez-vous que vous utilisez trop votre smartphone?

Nathana, 32 ans: «Non, j’évite, je me force à ne pas trop l’utiliser. Tout passe par là, nos vies entières sont dessus, et je le déplore. Ce n'est pas une bonne idée. Il n’y a plus assez de sociabilité et on perd le côté humain».